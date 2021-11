Chi sarà il nono eliminato della sesta edizione del Grande Fratello Vip dopo Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo e Nicola Pisu? In nomination sono finiti Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Chi uscirà?

Vi ricordo che i due biglietti di ritorno (uno per le donne, uno per gli uomini) non sono stati ancora trovati.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Gianmaria, Sophie e Miriana. #GFVIP pic.twitter.com/hHhVexn4Nh — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 16, 2021

Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’) ed i sondaggi sembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio potrebbe essere l’ex tronista Sophie Codegoni.

Grande Fratello Vip 6, il cast completo

Aldo Montano

Alex Belli

Carmen Russo

Davide Silvestri

Francesca Cipriani

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Jessica, Lulù e Clarissa Hailé Selassié

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Manuel Bortuzzo

Miriana Trevisan

Sophie Codegoni

Soleil Sorge

Grande Fratello Vip, gli eliminati

Tommaso Eletti

Andrea Casalino

Samy Youssef

Amedeo Goria

Raffaella Fico

Ainett Stephens

Jo Squillo

Nicola Pisu