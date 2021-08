Chi saranno i nuovi volti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini? Fra conferme, rumor e smentite, questi 20 che vi andrò ad elencare sembrerebbero essere i più vicini alla firma del contratto. Il cast, come già sappiamo, sarà inizialmente composto da 14/15 vip, ma ne entreranno un paio in corso d’opera.

La schiera degli uomini potrebbe essere così composta: in lizza ci sarebbe l’attore Alex Belli, il modello Andrea Casalino ed il giornalista (in pensione) Amedeo Goria. Spazio anche per il sensitivo Giucas Casella, l’attore Davide Silvestri, il nuotatore Manuel Bortuzzo, il rapper Moreno, l’erede dell’impero di Miss Italia, figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu, Raz Degan e Tommaso Eletti di Temptation Island.

Le donne della casa potrebbero essere l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro, la cantante lirica Katia Ricciarelli, la figlia di Morgan ed Asia Argento, Anna Lou Castoldi, l’ex tronista Sophie Codegoni, Jo Squillo, Carmen Russo, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e le sorelle principesse etiopi (che varranno come unico concorrente) Jessica, Lulu e Charlie Selassie.

Fra i papabili anche Sandra Milo, Luca Vismara, Pamela Prati, Totò Schillaci, Ainett Stephens, Gianmaria Antinolfi e Maria Monsè.

Sandra Milo pronta a fare il Grande Fratello Vip: “La mia età non mi spaventa” https://t.co/wpz0buusUB — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 5, 2021

Grande Fratello Vip, svelato il cast? I 20 in lizza

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Anna Lou Castoldi

Carmen Russo

Davide Silvestri

Francesca Cipriani

Giucas Casella

Jessica Selassie; Lulu Selassie; Charlie Selassie

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Manuel Bortuzzo

Moreno

Nicola Pisu

Raffaella Fico

Raz Degan

Soleil Sorge

Sophie Codegoni

Tommaso Eletti