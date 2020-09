Sono 44 i vip chiamati ad intrattenerci in questo autunno che sta per bussarci alle porte. Dopo una primavera in lockdown ed un’estate fra covid e mascherine, questo settembre torneranno in onda tre grandi programmi d’intrattenimento: il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (dal 14 settembre su Canale 5), Ballando con le Stelle di Milly Carlucci (dal 19 settembre su Rai Uno) e sulla stessa rete anche Tale e Quale Show di Carlo Conti (dal 18 settembre).

21 chiamati da Signorini, 13 chiamati da Milly e 10 da Conti.

Quale cast preferite?

Grande Fratello Vip

Adua Del Vesco

Andrea Zelletta

Dayane Mello

Denis Dosio

Elisabetta Gregoraci

Enock Barwuah

Fausto Leali

Flavia Vento

Francesca Pepe

Francesco Oppini

Fulvio Abbate

Guenda Goria

Maria Teresa Ruta

Massimiliano Morra

Matilde Brandi

Myriam Catania

Paolo Brosio

Patrizia De Blanck

Pierpaolo Pretelli

Stefania Orlando

Tommaso Zorzi

Ballando con le Stelle

Alessandra Mussolini

Antonio Catalani

Barbara Bouchet

Costantino Della Gherardesca

Daniele Scardina

Elisa Isoardi

Gilles Rocca

Lina Sastri

Ninetto Davoli

Paolo Conticini

Rosalinda Celentano

Tullio Solenghi

Vittoria Schisano

Tale e Quale Show

Barbara Cola

Carmen Russo

Carolina Rey

Francesca Manzini

Francesco Paolantoni

Giulia Sol

Luca Ward

Pago

Sergio Muniz

Virginio