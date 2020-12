Arisa e Alberto Urso questa sera (21 dicembre) saranno al Grande Fratello Vip in qualità di ospiti d’onore.

La nuova puntata sarà a tema natalizio ed i vipponi saranno chiamati a duettare sulle note dei due cantanti, oltre a proporre le coreografie su Jingle Bell Rock fatte da Matilde Brandi. In casa tornerà anche Cristiano Malgioglio, anche lui per uno spazio musicale.

Il televoto attualmente in corso non è eliminatorio ed il meno votato (uno fra Dayane Mello, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis e Giulia Salemi) sarà di default il primo nominato della serata. Il nuovo televoto durerà una settimana intera (dato che la puntata di venerdì non ci sarà, essendo Natale) e l’ultimo vippone ad abbandonare la casa nel 2020 la lascerà nel corso della serata di lunedì 28 dicembre.

Grande Fratello Vip, arrivano Arisa e Alberto Urso

#GFVIP resterà con voi anche durante le feste 😍 Pronti a vivere nuove emozioni? Vi aspettiamo domani, in prima serata, su #Canale5! pic.twitter.com/Yqo5QhJMoY — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2020