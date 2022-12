Grande Fratello Vip, arriva un ex tronista: i nomi dei nuovi concorrenti

Al Grande Fratello Vip – come già sappiamo – entreranno nel corso delle prossime puntate molti concorrenti. Alcuni poco prima di Natale, altri dopo le feste.

Uno che potrebbe entrare prima di Natale sarà Davide Donadei, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne della stagione 2020/2021. All’interno del programma di Maria De Filippi si è innamorato di Chiara Rabbi, ma la loro storia è finita questa estate e lui ha avuto anche un mezzo flirt con Roberta Di Padua, volto del trono over.

A fare il suo nome è stato Davide Maggio che ha così scritto:

“Alla corte di Alfonso Signorini si aggiunge un nuovo tronista. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. A varcare la porta rossa ci sarà una vecchia conoscenza del dating show di Canale 5: Davide Donadei”.

Davide Donadei entrerà probabilmente nella puntata di lunedì 19 dicembre, dato che Alfonso Signorini ha dichiarato che la quarantena per i nuovi vipponi sarà di una decina di giorni e l’ex tronista, proprio poche ore fa, ha pubblicato su Instagram due foto con scritto “ultimo allenamento” e “ultima pizza”.

Grande Fratello Vip, Davide Donadei e gli altri vipponi

Chi invece è già in quarantena e che probabilmente entrerà lunedì 12 dicembre è la showgirl Milena Miconi e il cantante Riccardo Fogli. Il primo nome è stato fatto da Pipol (che ha anche confermato il prossimo ingresso di Manuela Villa), mentre il secondo lo ha fatto TvBlog che ha specificato che nella puntata di lunedì entreranno solo due vipponi.

Il nome di Manuela Villa in realtà era stato dato per certo anche per il cast fisso di BellaMà – Speciale Sanremo, ma a quanto pare alla fine avrebbe preferito varcare la porta rossa di Cinecittà.

Oltre Donadei, Miconi, Fogli e Villa, un altro nome che sembrerebbe essere certo è quello dell’attrice Nicole Murgia. Saltata per problemi personali Fariba Tehrani.