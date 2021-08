In barba alla lista dei probabili 21 concorrenti del Grande Fratello Vip trapelata online, Alfonso Signorini questa settimana sul settimanale Chi da lui diretto ha svelato chi è la seconda concorrente ufficiale della sesta edizione: si tratta di Sophie Codegoni, modella ed ex tronista di Uomini e Donne.

Il suo nome, trapelato da settimane, è nella rosa dei concorrenti ufficiali da oltre un mese.

“Mio fratello Riccardo di 8 anni è mio bambino, è come un figlio per me. E sarà la cosa che mi mancherà di più. Ho dovuto tenerglielo nascosto per un mese perché ha la lingua lunga, ma sarà contentissimo”.