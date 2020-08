Dopo le smentite di Eva Grimaldi e Nicola Ventola, Signorini riceve un altro no

Data settimane fa come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip dal portale Giornalettismo, Ludovica Pagani ha oggi smentito via Instagram ogni suo ipotetico coinvolgimento.

Il sito di gossip IsaeChia.it e la pagina Instagram IlBlogDelleVerità hanno riportato le testuali parole della speaker radiofonica in merito al Grande Fratello Vip: “Ma non è vero che parteciperò, raga. Non parteciperò”. La smentita di Ludovica Pagani si aggiunge a quelle di ieri dell’attrice Eva Grimaldi e dell’ex calciatore Nicola Ventola.

Grande Fratello Vip, chi partecipa?

Al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini dovrebbero partecipare le showgirl Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, i cantanti Fausto Leali e Riccardo Fogli, la contessa Patrizia De Blanck, i conduttori Paolo Brosio e Stefania Orlando, ma anche il figlio di Alba Parietti con il fratello di Mario Balotelli, il giornalista Giovanni Terzi e l’influencer Tommaso Zorzi.