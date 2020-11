Al Grande Fratello Vip arriverà un nuovo provvedimento disciplinare ed alla luce dei fatti mi viene da dire, meglio tardi che mai.

Ieri sera, infatti, gli autori del reality hanno deciso di mettere di default Paolo Brosio in nomination perché accusato di aver fatto degli spoiler sulle dinamiche del Grande Fratello ai suoi coinquilini, infrangendo così il patto di riservatezza che aveva firmato prima di entrare.

Paolo Brosio tuttavia non è stato l’unico ad aver fatto spoiler ai suoi compagni: prima di lui lo ha fatto anche Andrea Zelletta, ieri sera immune dalla tirata d’orecchie.

Il patto di riservatezza vale solo per Paolo Brosio e non per Andrea Zelletta? #GFVip

Oggi durante l’ultima puntata di Casa Chi, Alfonso Signorini – venuto a conoscenza degli spoiler di Zelletta – ha annunciato provvedimenti disciplinari.

“Stamane sono venuto a conoscenza dello spoiler fatto dal concorrente Andrea Zelletta. Immediatamente ho chiesto agli autori, che non mi avevano segnalato l’accaduto, di formulare un provvedimento per Zelletta come è successo con Paolo Brosio, spedito in nomination per aver rivelato gli ingressi di Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Io sono sul pezzo, seguo il programma 24 ore su 24, qualcosa però può sfuggire con tutte le dinamiche che accadono; su questo non passerò sopra. Ci vuole un trattamento alla pari per tutti”.