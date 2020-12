Il Capodanno di Canale 5 quest’anno non sarà affidato a Federica Panicucci ed al suo classico Capodanno in Musica, dato che Piersilvio Berlusconi ha deciso di sospendere quella trasmissione ed affidare la serata ad Alfonso Signorini, che intratterrà il pubblico con uno speciale del Grande Fratello Vip. Una decisione presa sia per abbattere i costi, sia per questioni di sicurezza dato che la pandemia è tutt’altro che sconfitta.

La sospensione di Capodanno in Musica non sarebbe stata presa con leggerezza da Federica Panicucci che – stando a quanto scritto da Dagospia – avrebbe reagito male.

“Federica Panicucci avrebbe dovuto condurre ancora una volta il Capodanno in Musica di Canale 5, lo aveva annunciato in pompa magna su Instagram con molti filtri e parecchio entusiasmo. Ma l’annuncio è arrivato troppo in anticipo e ha fornito l’ufficialità quando Mediaset ancora non l’aveva data. Per ragioni di budget e per motivi di sicurezza l’azienda ha deciso di rinunciare affidandosi a una puntata speciale del Grande Fratello Vip. A Cologno Monzese gira voce che la notizia non avrebbe fatto fare i salti di gioia alle radio di Mediaset ma soprattutto la più delusa sarebbe proprio la bella Federica che aveva già pronti uno dei suoi sobri look. Sarà vero?”

E se Mediaset ha sospeso il celebre concerto di Capodanno, Rai Uno proporrà nuovamente L’Anno Che Verrà con Amadeus, da anni garanzia di ascolti e successo.