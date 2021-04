La macchina della sesta edizione del Grande Fratello Vip – che tornerà a settembre – si è già messa in moto da ben tre settimane, parola di Alfonso Signorini.

“Da tre settimane sto lavorando al cast, sugli opinionisti la testa non ce l’ho ancora messa” – ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano – “Andrea Iannone, Loredana Lecciso e Giulio Berruti sono stati vicini all’ingresso nella Casa lo scorso anno, hanno detto no una volta, non avrebbe senso insistere per convincerli. Il Grande Fratello è una grande esperienza da fare se uno ha voglia di farla. Non è una vacanza, non è un lavoro in miniera, ma devi essere convinto.”