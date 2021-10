Il Grande Fratello Vip si allunga e se molti vip si sono candidati o sono in procinto di entrare (fra tutti la schermitrice Antonella Fiordelisi) tanti altri hanno rifiutato. A fare i loro nomi è sempre stato Gabriele Parpiglia in diretta a Casa Chi.

Il Grande Fratello Vip si allunga: ecco quando finirà * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/4n8rPHtnQ8 — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 29, 2021

I primi due vipponi che per un motivo o un altro hanno detto “no grazie” ad Alfonso Signorini sono stati Anna Oxa e Gabriel Garko. La prima pare sarebbe anche entrata volentieri, ma con la clausola di poter uscire di casa ogni volta che volesse, mentre il secondo ha da subito fatto muro.

Oltre loro anche Totò Schillaci e Walter Zenga erano stati presi in considerazione.

“Zenga non è entrato perché la trattativa si è arenata alla fine per questioni economiche. Il noto portiere dell’Inter doveva entrare al posto di Aldo Montano, ma purtroppo la trattativa non si è conclusa”.

E ancora:

“Schillaci ha detto no. La motivazione? Fa molto ridere. Anche qua la trattativa non si è conclusa per questioni economiche. Lui pare che non abbia accettato perché è proprietario di 6/7 pizzerie in Croazia ed ha dichiarato che con 2/3 week end faceva il cachet che gli era stato offerto dagli autori del GF”.

Grande Fratello Vip, gli ultimi due famosi che hanno detto NO ad Alfonso Signorini

Anna Oxa, Gabriel Garko, Totò Schillaci e Walter Zenga non sarebbero però gli unici vipponi voluti da Alfonso Signorini che gli hanno detto no. A loro si aggiungerebbero anche Jerry Calà (che ha preferito rifiutare il reality per un lavoro teatrale) e Francesco Baccini (la cui trattativa si sarebbe arenata sul nascere a causa dell’impossibilità di trovare un accordo economico).