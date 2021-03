La quinta edizione del Grande Fratello Vip (che si è conclusa con la vittoria di Tommaso Zorzi) è terminata da neanche 24 ore, ma già si pensa alla sesta edizione che tornerà molto probabilmente già a settembre.

Nel corso di questi ultimi mesi, infatti, moltissimi vip si sono proposti per partecipare alla nuova edizione ed altri sono già stati segnalati da Alfonso Signorini come papabili candidati.

Nomi pop di grande richiamo, dai giornalisti Amedeo Goria e Attilio Romita (storico mezzobusto del Tg1), al pilota Andrea Iannone, che avrebbe dovuto partecipare all’attuale edizione ma per problemi personali ha posticipato di un anno.

Da segnare anche i nomi di Alex Di Giorgio e del nuotatore finito su una sedia a rotelle in seguito ad una sparatoria, Manuel Bortuzzo. Ad essersi candidato anche il costumista Giovanni Ciacci e la showgirl Raffaella Fico che garantirebbe per il secondo anno consecutivo la quota Balotelli (su lei Alfonso Signorini ha detto “se ci sarà una prossima edizione del GF la voglio assolutamente perché è un bellissimo personaggio”), senza dimenticare ovviamente di Pamela Prati, iconica ex concorrente della prima edizione che si è proposta tramite Instagram.

Il conduttore infine ha già dichiarato di aver puntato per il prossimo cast Gaia Zorzi e la cantante Arisa (in passato già nel cast de Il Cantante Mascherato e di Monte Bianco – Sfida Verticale).

A loro si aggiunge anche Miryea Stabile, vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione che – intervistata da SuperGuidaTv – ha aperto le porte ad una sua ipotetica partecipazione.

“Spero di poter continuare a lavorare in televisione, ho letto tanti commenti positivi anche dopo la finale e sono felice di essere arrivata al pubblico. Mi piacerebbe anche partecipare ad un altro reality. Sarebbe un sogno entrare nella casa del Grande Fratello”.

Signorini, nel mentre, prende nota.

Grande Fratello Vip 6, rumor sul cast

Alex Di Giorgio, nuotatore

Amedeo Goria, giornalista

Andrea Iannone, pilota

Arisa, cantante

Attilio Romita, giornalista

Gaia Zorzi, sorella di

Giovanni Ciacci, costumista

Manuel Bortuzzo, nuotatore

Miryea Stabile, vincitrice La Pupa e il Secchione

Pamela Prati, showgirl

Raffaella Fico, showgirl