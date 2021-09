1030 metri quadri di Casa ed un tugurio / suite in stile nave da crociera.

Fra due giorni debutterà la sesta edizione del Grande Fratello Vip ed oggi, online, sono trapelate tutte le foto della Casa in fase di costruzione.

Come scritto nella cartella stampa dedicata alla Casa: “lo spazio architettonico dedicato alla Casa è di 1.740 mq. suddivisi in aree sceniche, tecniche e segrete“. Fra queste anche la celebre suite e lo storico tugurio in stile nave da crociera.

Grande Fratello Vip: svelata come sarà la nuova casa https://t.co/WBSBxquJ9M — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 20, 2021

Com’è la nuova Casa del Grande Fratello Vip:

“I concorrenti protagonisti della sesta edizione di Grande Fratello Vip si muoveranno all’interno di un open space di 1030 mq. I vari ambienti sono stati rinnovati ed anche la pianta della Casa ha subito alcune modifiche strutturali. Inoltre, sono state eliminate tutte le barriere architettoniche”.

Questo ovviamente perché la Casa ospiterà Manuel Bortuzzo, il primo concorrente in sedia a rotelle che varcherà la celebre porta rossa in 20 anni di reality.

“L’atmosfera di questa edizione è contemporanea con colori a contrasto e zone verdi di relax. La Casa è dotata, anche quest’anno, di una zona sauna e di un giardino con piscina. Centrale, come sempre, il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere, ormai immagine simbolo del programma. Non mancheranno stanze segrete, tematiche e tecnologiche, che verranno svelate nel corso del gioco. Il tema della nuova “Suite” è ispirato a una nave da crociera in stile Love Boat e il famoso tugurio sarà il “motore” che renderà periglioso il viaggio dei croceristi. Infine, un mega occhio di Grande Fratello campeggia nel living celando un luogo “magico” che sarà teatro di emozioni e sorprese”.

Curiosi di vederla in diretta?