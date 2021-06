Al Grande Fratello Vip 6 vogliono partecipare davvero in tanti ed Alfonso Signorini, per la prima volta, ha fra le mani dozzine di vip che vogliono entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Fra i tanti nomi trapelati nel corso delle ultime settimane, molti – per un motivo o per un altro – non sarebbero stati confermati. Il primo è quello del nuotatore Alex Di Giorgio che sarebbe dovuto entrare nel corso della quinta edizione.

“Ciao ragazzi, forse è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza dopo tutti questi giorni. Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma, ma purtroppo per motivi personali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello. Voglio ringraziare Alfonso Signorini e gli autori per avermi scelto, ma magari sarà per la prossima edizione. Chissà”.

Alex Di Giorgio non farà parte del cast del #GFVip pic.twitter.com/e3YRtQfjaa — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 4, 2020

Grande Fratello Vip 6, smentiti anche Pamela Prati e Mariano Catanzaro

Il suo nome è stato smentito da Davide Maggio che ha negato anche la presenza di Pamela Prati. Quest’ultima, infine, è stata smentita anche da Gabriele Parpiglia che ha dichiarato ‘falso’ anche l’ingresso di Mariano Catanzaro e quello di Paola Caruso. Il giornalista infine, tramite la pagina Instagram Thelifeof_insta, ha smentito anche la presenza di Jedà e di Arianna Cirrincione, entrambi in lizza per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

“Jeda, troverà la sua isola felice il prossimo anno all’Isola dei famosi e con lui potrebbe esserci anche Arianna, compagna del naufrago di questa edizione Andrea Cerioli“.

Sarebbe infine confermata la presenza di Giovanni Ciacci che avrebbe sostenuto il provino direttamente con Alfonso Signorini. Manca ancora la firma sul contratto, ma la sua partecipazione sembrerebbe essere certa.