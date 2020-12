La quinta edizione del Grande Fratello Vip è arrivata al giro di boa (terminerà a metà febbraio, fra circa due mesi), ma Alfonso Signorini da settimane sta già parlando di una ipotetica ed eventuale sesta edizione.

Dopo i nomi di Andrea Iannone, Amedeo Goria e Giovanni Ciacci, nel corso dell’ultima puntata il conduttore ha detto di voler arruolare per il prossimo anno anche Gaia Zorzi (sorella di Tommaso) ed Arisa.

Qualche ora fa durante la diretta di Casa Chi, invece, Alfonso Signorini – parlando di Raffaella Fico – ha confessato:

“Se ci sarà una prossima edizione del GF la voglio assolutamente perché è un bellissimo personaggio, ma su questa storia ‘voglio andare da Ermito perché mi piace e lo seduco‘ io non ci credo, lo dicono tutti per farsi prendere ai casting, poi li butti in casa e non fanno nulla”.