Il Grande Fratello Vip che partirà a settembre potrebbe durare quasi un anno, parola del settimanale Nuovo Tv. Secondo il giornale diretto da Riccardo Signoretti, infatti, la nuova edizione del GF Vip di Alfonso Signorini potrebbe scimmiottare le vecchie edizioni di Alessia Marcuzzi, quando i concorrenti stavano in casa da ottobre ad aprile.

“Si parla di una edizione che potrebbe durare anche otto o dieci mesi. Questa volta potrebbe durare fino a maggio 2022”.

Ipotesi tutt’altro che confermate da Mediaset che ha deciso al momento di far durare il Grande Fratello Vip 13 settimane (per un totale di 21 puntate, considerando alcuni raddoppi settimanali lunedì e venerdì). Ovviamente, se gli ascolti dovessero essere buoni come quelli dello scorso anno, nulla gli vieterebbe di decidere di ‘scavallare’ e far passare ai vipponi in casa di nuovo il Capodanno, Carnevale e la festa di San Valentino.