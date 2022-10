Grande Fratello Vip: 6 nuovi concorrenti nella puntata di giovedì

Al Grande Fratello Vip giovedì sera, dopo la consueta eliminazione settimanale, in Casa rimarranno 14 concorrenti. Un numero troppo basso per consentire al reality di durare altri sei mesi, per questo motivo Alfonso Signorini ha già arruolato altri sei vipponi che faranno il loro ingresso proprio in quella puntata.

Davide Maggio ha confermato il numero di concorrenti (sei!) e anche i primi due nomi: Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Questo per la gioia del conduttore che già si confonde con i nomi e che ora dovrà avere a che fare anche con degli omonimi, dato che in casa ci sono già Luca Salatino ed Edoardo Donnamaria.

Grande Fratello Vip, Onestini e Tavassi le prime conferme

Chi saranno gli altri quattro?

Secondo gli ultimi rumors dovrebbero entrare anche il conte Raffaello Mazzoni (noto per aver partecipato ad una delle ultime edizioni de La Pupa e il Secchione) e tre bellissime: Helena Prestes; Sarah Altobello e Oriana Marzoli, influencer spagnola sconosciuta nel nostro paese che in Spagna ha già partecipato con scarso successo a qualsiasi reality esistente.

Se però i nomi di Onestini e Tavassi sono certi, quelli di Mazzoni, Prestes, Altobello e Marzoli sono da prendere con le pinze.

#BOOM Giovedì > 6 nuovi concorrenti al #GFVip. No Michelazzo. Vi do per certi Onestini e Tavassi. Nei prossimi mesi, oltre a questi sei, ne entreranno altri. Andatevi a riguardare qualche #BOOM dei mesi scorsi 😝 — Davide Maggio (@davidemaggio) October 30, 2022