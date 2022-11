Grande Fratello Vip, 6 nuovi concorrenti: ecco chi sono

Al Grande Fratello Vip domani sera – dopo la consueta eliminazione settimanale che vede in nomination George Ciupilan, Pamela Prati, Patrizia Rossetti e Carolina Marconi – in Casa rimarranno 14 concorrenti. Un numero troppo basso per consentire al reality di durare altri sei mesi, per questo motivo Alfonso Signorini ha già arruolato altri sei vipponi che faranno il loro ingresso proprio in quella puntata.

Davide Maggio ha confermato il numero di concorrenti (sei!) e anche i primi due nomi: Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Questo per la gioia del conduttore che già si confonde con i nomi e che ora dovrà avere a che fare anche con degli omonimi, dato che in casa ci sono già Luca Salatino ed Edoardo Donnamaria.

Grande Fratello Vip: Edoardo, Luca, Luciano, Micol, Oriana e Sarah sono i nuovi concorrenti

A loro si aggiungono il modello Luciano Punzo (già visto a Pechino Express e Temptation Island), che prende il posto del conte Raffaello Mazzoni e Micol Incorvaia (sorella di Clizia Incorvaia nonché ex fidanzata di Edoardo Tavassi), che prende il posto di Helena Prestes.

Chiudono la rosa dei sei concorrenti due bellissime: Sarah Altobello (celebre per essere un’opinionista dei vecchi salotti di Barbara d’Urso e per aver partecipato a L’Isola dei Famosi) e Oriana Marzoli, influencer spagnola sconosciuta nel nostro paese che in Spagna ha già partecipato con scarso successo a qualsiasi reality esistente.