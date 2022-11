Grande Fratello Vip, 3 nuovi concorrenti: chi sono e quando entreranno

Il Covid – che ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip – ha stravolto i piani degli autori che avevano previsto dei nuovi ingressi nel corso delle prime settimane di dicembre.

Considerando che ieri è stata messa in isolamento anche Wilma Goich (perché trovata positiva) i vipponi rimasti in Casa potrebbero essere tutt’ora esposti al rischio perché magari asintomatici o col virus in incubazione. Nel dubbio l’intera Casa è stata sanificata e tutti i concorrenti sono stati di nuovo tamponati. La stessa Giaele che lamentava un po’ di malessere e si sentiva la febbre è stata trovata negativa al tampone del CoronaVirus.

Per questo motivo Alfonso Signorini avrebbe deciso di posticipare a dopo le vacanze natalizie l’ingresso dei nuovi concorrenti in modo tale da avere tutto il tempo necessario per rendere la Casa di nuovo un’area Covid-free.

Grande Fratello Vip, i nuovi concorrenti

Quando entreranno quindi i nuovi concorrenti? A far luce sulla questione è stata Casa Pipol che ha confermato l’ingresso a gennaio: “Il doppio appuntamento tornerà a gennaio e fino a quella data non entrerà nessuno, poi entreranno tre nuove persone“. Chi? In cima alla lista d’attesa ci sarebbe Umberto Smaila che ha confermato di aver accettato di partecipare già a settembre a patto di un’entrata in corsa. Il settimanale Oggi, invece, ha fatto il nome di Milena Miconi. Ecco cosa ha scritto:

“Il Grande Fratello Vip è destinato a diventare una sorta di ‘agenzia di ricollocamento’ delle vecchie glorie del Bagaglino. Tra qualche settimana entrerà nella Casa Milena Miconi (50 anni). L’ex collega di Pamela Prati, con la quale non è mai corso buon sangue, è da poco stata defenestrata. Il reality più longevo della tv italiana punta dunque a resuscitare antiche glorie nazional popolari dei suoi show iconici. Operazione acchiappa-consensi”.

Il terzo nome, invece, potrebbe essere Eugenio Colombo, come rivelato tempo fa a Casa Pipol.

FOTO | Endemol Shine Italy