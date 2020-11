Al Grande Fratello Vip sarebbero dovuti entrare 7/8 nuovi concorrenti a dicembre, ma secondo quanto trapelato su TvBlog i nuovi innesti saranno ben 10 ed entreranno in casa in tre momenti diversi.

Nella puntata di questa sera, la ventunesima, i concorrenti in Casa scopriranno che il reality show è stato allungato fino a febbraio, mentre in quella di lunedì prossimo (30 novembre), farà il suo ingresso Cristiano Malgioglio, come da me anticipato lo scorso settembre in anteprima.

Come già scritto sopra gli innesti saranno 10 e gli altri 9 concorrenti entreranno nelle due puntate successive, come anticipato da Blogo: 5 di loro varcheranno la porta rossa lunedì 7 dicembre (nel corso della ventiduesima puntata), mentre i restanti 4 lo faranno lunedì 14 dicembre (durante la ventitreesima puntata).

A dicembre, infatti, il reality show di Alfonso Signorini andrà in onda solo di lunedì e tornerà a sdoppiarsi con il doppio appuntamento settimanale a partire dal prossimo anno.

Grande Fratello Vip, chi sono i nuovi concorrenti?

Al momento non è trapelato nessun nuovo nome (se non quello di Cristiano Malgioglio), anche se fra i 10 ci sarà il tanto discusso “concorrente gay” richiesto da Tommaso Zorzi che dovrebbe essere “un modello non troppo conosciuto” come anticipato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi.