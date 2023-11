Grande Fratello, Varrese contro tutti: la lite in casa

“Voglio la gente chiara, che dica le cose in faccia”. Lo sfogo di Massimiliano Varrese domina la giornata di oggi nella Casa del Grande Fratello, dopo la puntata di ieri culminata con l’eliminazione di Giselda. “Non ci si riempie la bocca di umiltà, si fanno le cose umili. Io vedo un sacco di falsità qui. Perché non vi mettete in prima fila quando bisogna parlare? La prima persona con cui ce l’ho è Giuseppe. Tu parli alle spalle, parli sempre alle spalle”, dice il concorrente a tavola a pranzo. “Chi sono queste persone?”, chiede Fiordaliso cercando chiarimenti in una discussione che coinvolge Angelica e Giuseppe.

“Non lo dico, uso la vostra tecnica. Da 3 settimane, da quando mi sono avvicinato a Beatrice, c’è gente che dice che lo faccio per convenienza e per il gioco. E sento le chiacchiere alle spalle, c’è gente che non è cristallina. Una persona sei tu”, dice rivolgendosi a Rosy Chin. “Io ti ho chiesto come mai ti sei avvicinato”, replica la chef in un crescendo di tensione. “La domanda non è perché ci siamo avvicinati ma perché abbiamo litigato per 4-5 settimane”, chiosa Beatrice Luzzi cercando di stemperare gli animi.