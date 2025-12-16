Grande Fratello, triangolo amoroso Italia

In vista della finale del Grande Fratello, che andrà in onda a sorpresa giovedì 18 dicembre, torna al centro dell’attenzione il triangolo amoroso composto da Domenico D’Alterio, Benedetta Stocchi e Valentina Piscopo. Le due donne hanno deciso di rientrare nella Casa più spiata d’Italia per un nuovo confronto, preferendo le telecamere a un confronto privato.

Prima del confronto, Simona Ventura mette Domenico di fronte alle offese che Benedetta sta continuando a ricevere fuori, che la Stocchi crede siano dovute alle critiche di Valentina. Tuttavia, il pubblico trova che sia esagerato da parte sua dare queste colpe alla Piscopo e pensa che forse la sua rabbia dovrebbe spostarsi su D’Alterio.

D’Alterio era stato messo al corrente del fatto che fuori poteva non fare una bella figura, continuando ad avere questa amicizia particolare con Benedetta, che durante le puntate cercava di prendere le distanze da questo triangolo amoroso, ma poi tornava sempre da lui alla ricerca di attenzioni.

Benedetta non poteva non essere consapevole che fuori dalla Casa qualcuno avrebbe potuto reagire male e lasciarsi andare a pesanti critiche. Valentina le fa notare di aver dormito insieme a Domenico, di essersi fatti i grattini e le docce insieme. La stessa Benedetta, durante la scorsa puntata, ha fatto una dichiarazione d’amore in diretta a