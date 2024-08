Grande Fratello: tre ragazze di Non è la Rai come unico concorrente, ora è ufficiale

Il cast del Grande Fratello quest’anno avrebbe fatto molto felice Gianni Boncompagni dato che per la prima volta nella storia del reality la Casa ospiterà contemporaneamente ben tre ragazze di Non è la Rai che il pubblico identifica proprio per quel programma. Oltre la già citata Ilaria Galassi, infatti, arriveranno anche Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. A confermare il terzetto boncompagnano è stato Davide Maggio.

Ilaria, Eleonora e Pamela, però, non parteciperanno al Grande Fratello separatamente, ma come unico concorrente: è il secondo trio della storia dopo le sorelle Selassié di un paio di edizioni fa. All’epoca Jessica, Lulù e Clarissa hanno ricoperto il ruolo di unico concorrente per tre settimane, salvo poi sciogliersi per decisione della produzione. E alla fine una di loro (Jessica) ha pure vinto. Che sia di buon auspicio per il terzetto di Non è la Rai?

Le tre, insieme, hanno recentemente pure inciso un singolo, Sola Tu Mi Vuoi, che su YouTube vanta ben 4 mila views in 7 mesi.



Le tre ragazze, mesi fa, hanno fatto una reunion nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona.



I nuovi concorrenti sono, in ordine alfabetico: Clarissa Burt (attrice americana, ex La Talpa e L’Isola dei Famosi); Claytorn Norcross (attore americano di Beautiful, ex La Fattoria); Enzo Paolo Turchi (coreografo e ballerino, ex naufrago bis a L’Isola dei Famosi); Giulia Mannucci (influencer, ex protagonista de Il Collegio); Helena Prestes (modella, ex concorrente di Pechino Express e de L’Isola dei Famosi); Iago Garcia (attore spagnolo de Il Segreto, in passato ha vinto Ballando con le Stelle); Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo e infine Jessica Morlacchi (cantante, ex voce dei Gazosa, vista anche a The Voice Of Italy, Ora O Mai Più nonché presenza fissa del compianto Oggi è Un Altro Giorno dove è stata palpata da Memo Remigi).

Grande Fratello, il cast

Clarissa Burt

Clayton Norcross

Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestess

Iago Garcia

Jessica Morlacchi