Grande Fratello: Tommaso accusa Bernardo – Scopri il Motivo!

Durante un gioco al Grande Fratello, Bernardo Cherubini, fratello del noto artista Jovanotti, è stato coinvolto in un episodio controverso. Secondo Tommaso Franchi, il fidanzato di Mariavittoria Minghetti, Bernardo avrebbe toccato il seno della giovane durante un’attività di gruppo in cui i concorrenti dovevano passarsi un limone con la bocca. Tommaso ha rimproverato Bernardo, sottolineando la sua età e definendo inappropriato il suo comportamento: "Bernardo hai 62 anni! La mano sulla te**a anche no…". Nonostante il richiamo, Cherubini ha continuato a comportarsi come se nulla fosse accaduto.

Questo gesto ha sollevato una polemica anche sui social media, dove molti utenti hanno ricordato un precedente comportamento di Bernardo nei confronti di Amanda Lecciso, chiedendo provvedimenti disciplinari. Stasera, attesa per la puntata condotta da Alfonso Signorini, il pubblico avrà l’opportunità di esprimere un giudizio su chi debba abbandonare il gioco, dato che sei concorrenti, tra cui Cherubini, sono in nomination.

Il programma non mostra segni di calo d’interesse, e la tensione è palpabile. Bernardo, già criticato, è ora a rischio eliminazione, essendo uno dei meno apprezzati dal pubblico. La serata promette di essere ricca di emozioni mentre i concorrenti affrontano l’attesa per scoprire il loro destino nella casa più vista d’Italia.