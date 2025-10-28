13.5 C
Grande Fratello: tensione in studio dopo l’eliminazione di Azzali

Durante la quinta puntata del Grande Fratello, lo studio è stato scosso dall’eliminazione di Matteo Azzali. Simona Ventura e Floriana Secondi hanno mostrato entusiasmo all’idea di avere Azzali in studio. Tuttavia, è Ascanio Pacelli a guadagnare vendetta con questa eliminazione. Infatti, riesce finalmente a esprimere un lungo intervento in diretta per criticare lo sportivo.

La tensione era già alta dopo i confronti tra Ascanio e Matteo nella settimana precedente, quando quest’ultimo aveva sovrastato gli altri con le sue parole, impedendo una vera discussione. Il pugile si era mostrato infuriato quando i concorrenti erano stati invitati a rendere la Casa più vivace e dinamica.

Ascanio ha osservato come Matteo, in qualità di “Don Matteo”, sia intervenuto per placare i conflitti tra i compagni, non permettendo loro di farsi conoscere dal pubblico. Questo discorso è stato frainteso da Azzali, che ha invece ritenuto che la Casa dovesse essere un luogo di scontri.

Prima dell’eliminazione, Simona ha mostrato una clip in cui Matteo parlava male di Ascanio, affermando che non avrebbe mai ascoltato consigli da lui. Pacelli ha reagito con veemenza, chiedendo a Matteo di spiegare le sue affermazioni sulla sua provenienza.

Ascanio ha quindi lanciato un attacco incisivo a Matteo, sostenendo che chi partecipa al Grande Fratello deve essere pronto a essere giudicato e accettare le critiche. Ventura, visibilmente nervosa, ha ribadito che Matteo doveva esprimere ciò che realmente pensava.

Alla fine, l’eliminato della puntata è stato proprio Azzali, e in studio c’era un’atmosfera di festa, con Floriana e Simona pronte a darle il benvenuto.

