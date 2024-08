Grande Fratello, svelati i nomi dei primi 8 concorrenti Vip

Grande Fratello: rivelati in anteprima alcuni personaggi Vip

Sono appena stati rivelati in anteprima i nomi dei primi 8 concorrenti vip che prenderanno parte alla nuova edizione del Grande Fratello. Ecco, quindi, chi avrebbe deciso di partecipare al reality di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini

È Davide Maggio a rivelarci queste personalità.

Grande Fratello: tra poche settimane riparte l’avventura

Ormai settembre è alle porte e con lui la voglia di tornare a seguire i programmi preferiti di sempre. Tra quelli che riprenderanno nell’immediato compare anche il Grande Fratello che anche per questa edizione verrà condotto da Alfonso Signorini.

Logo del Grande Fratello

Lo scopo del conduttore è quello di intrattenere il suo pubblico più di quanto fatto negli anni precedenti. Pare che la nuova edizione sarà ibrida come quella appena terminata, in quanto vedrà sia personaggi vip che persone provenienti dal mondo reale.

I casting si sono svolti durante l’estate e proprio pochi minuti fa sono stati rivelati coloro che prenderanno parte al reality nel ruolo di vip. L’indiscrezione è stata lanciata da Davide Maggio, che ha quindi pubblicato sui social l’elenco di questi personaggi davvero conosciuti.

I vip della nuova edizione del Grande Fratello

Tra i nuovi protagonisti del Grande Fratello compare Giulia Mannucci. Si parla di una ragazza che si è fatto notare durante una delle prime stagioni de Il Collegio. Troveremo poi nel cast anche Helena Prestes, modella che a Pechino Express aveva fatto coppia fissa con Nikita Pelizzon.

I vecchi concorrenti

Presente anche Jessica Morlacchi, ex leader dei Gazosa, e Ilaria Galassi la quale anni fa ha preso parte a Non è la Rai. Tra i vip emerge anche Iago Garcia che si è fatto conoscere in quanto uno degli interpreti preferiti de Il Segreto.

Molto atteso anche l’arrivo di Enzo Paolo Turchi, il famoso coreografo compagno di Carmen Russo. Pongono fine a questa lista Clarissa Bart, che ha già partecipato a La Talpa e Clayton Norcross che, invece, si è fatto apprezzare nella soap opera Beautiful. Non sono ancora stati resi noti, invece, gli individui provenienti dalla quotidianità, ma del resto basterà attendere ancora pochi giorni per scoprire la loro identità.