Grande Fratello Super Vip a rischio, i VIP disertano il cast

Il Grande Fratello Super Vip, condotto da Alfonso Signorini, sembra affrontare sfide significative per la prossima edizione. Con l’uscita dei nuovi palinsesti Mediaset, alcuni cambiamenti sorprendenti stanno scuotendo il format, in particolare l’arrivo di Simona Ventura alla guida dell’edizione Nip, prevista per settembre.

La nuova edizione metterà in gara concorrenti completamente sconosciuti, senza la possibilità di proroga anche in caso di ottimi ascolti. Signorini, pur avendo ancora la possibilità di tornare in primavera con il Super Vip, deve ora trovare un cast di celebrità che convinca l’amministrazione. Mediaset, infatti, ha messo in chiaro che le presenze devono essere di un certo spessore per giustificare la messa in onda.

Negli scorsi mesi sono circolati i nomi di potenziali concorrenti, come Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ma le ultime notizie indicano che anche Patrick Pugliese, ex volto noto del programma, potrebbe non partecipare. La situazione si complica ulteriormente a causa di alcuni rifiuti da parte di vip desiderosi di partecipare ma che ritengono il cachet proposto non all’altezza delle loro aspettative.

La difficoltà di reperire personalità di spicco, insieme alle richieste economiche elevate, mette in discussione il futuro del reality. Per Signorini si prospetta un lavoro arduo: deve accontentare l’entourage di Mediaset, rimanendo in grado di attrarre spettatori. Le prossime settimane saranno decisive per decidere il destino della versione Super Vip del programma.