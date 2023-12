Grande Fratello: Stefano Miele e Sergio D’Ottavi sono i nuovi concorrenti

Alfonso Signorini questa sera darà il benvenuto a due nuovi concorrenti che animeranno le dinamiche della 17esima edizione del Grande Fratello. Due uomini – per aumentare un po’ il testosterone in quella Casa – che rispondono ai nomi di Stefano Miele e Sergio D’Ottavi. Il primo è vip, il secondo una persona comune.

Stefano Miele è uno stilista molto famoso nel suo campo ed è noto ai gossip per essere da anni uno dei migliori amici di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, mentre Sergio D’Ottavi è un imprenditore nel campo della gastronomia.

L’ingresso di Luca Vetrone sarebbe quindi saltato definitivamente.

Questo il comunicato stampa.

“Sabato 23 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Dopo l’assenza che l’ha portata fuori dalla Casa, Beatrice rientra nel loft di Cinecittà, dove tutti, ma proprio tutti, hanno sentito la sua mancanza. Due nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa: l’imprenditore Sergio D’Ottavi e lo stilista Stefano Miele. Mirko, di nuovo in studio, affronterà nuovi incontri che lo aiuteranno a sciogliere i nodi irrisolti della sua vita sentimentale. Sorprese natalizie per gli inquilini di Cinecittà, tra le tante la famiglia Maddaloni al completo per Marco e il papà di Vittorio. Infine, al televoto Federico, Greta e Marco. Chi si salverà?”.