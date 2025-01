Grande Fratello: Sondaggi da Brivido per Shaila e Helena – Chi Sarà Eliminato?

Il Grande Fratello ritorna in diretta su Canale 5 per la sua 22esima puntata stagionale, appuntamento previsto per lunedì 13 gennaio 2025. Questa sera si riapre il televoto, che sarà stavolta eliminatorio: il pubblico avrà la responsabilità di votare per eliminare uno dei cinque concorrenti in nomination. Dopo il ritiro controverso di Jessica Morlacchi e le varie tensioni all’interno della casa, l’atmosfera è tesa e l’incertezza regna sovrana su chi potrebbe essere il prossimo a lasciare il gioco.

I concorrenti attualmente a rischio eliminazione sono Ilaria Galassi, Helena Prestes, Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi. Ogni nominato ha ricevuto i voti dei suoi compagni di avventura: Luca è stato indicato da Lorenzo e Shaila; Shaila ha ottenuto una nomina segreta da Amanda e da Luca, che ha ricambiato; Tommaso è stato scelto da Alfonso e Bernardo; mentre Helena e Ilaria arrivano da un recente confronto acceso.

Secondo i sondaggi, attualmente Shaila Gatta è la favorita all’eliminazione con il 51% delle preferenze, seguita da Helena Prestes con il 31%. Ilaria Galassi è data al 10%, mentre Luca Calvani e Tommaso Franchi sembrano relativamente al sicuro con il 4% e il 3% rispettivamente.

Le dinamiche nella casa sono complicate dalla possibilità di nuovi ingressi. Recenti voci suggeriscono l’arrivo di nuovi concorrenti, tra cui una certa ‘Vanessa’, provocando ulteriore attesa tra i fan del programma. La tensione, quindi, non è solo per i nominati, ma anche per le possibili novità che potrebbero influire sull’equilibrio del gruppo.

L’appuntamento è fissato per la serata, dove il pubblico avrà l’opportunità di influenzare il destino dei concorrenti e contribuire a creare un’atmosfera ancor più incerta e intrigante. Sarà fondamentale seguire il televoto per scoprire chi sarà costretto a lasciare la casa più spiata d’Italia.