Grande Fratello: Signorini ‘ruba’ Mario Cusitore alla De Filippi

L’ex corteggiatore di Ida Platano, Mario Cusitore, potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello, aumentando il già elevato numero di concorrenti. Durante l’ultima puntata del reality, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato il rientro di quattro eliminati dalla “porta di servizio” e una possibile sorpresa con l’ingresso di Cusitore, conosciuto dai fan di Uomini e Donne. La notizia è stata diffusa dal giornalista Amedeo Venza tramite Instagram.

Oltre a Cusitore, il pubblico ha scelto di riammettere concorrenti come Lago Garcia, Jessica Morlacchi e Federica Petagna, portando a cinque il numero di ex concorrenti che potrebbero rientrare nella Casa. La rinnovata competitività del programma si riflette nelle parole di Signorini, che ha sottolineato l’intensificarsi delle eliminazioni e l’entrata imminente di nuove storie.

Tuttavia, il numero di concorrenti è già arrivato a 23, un dato che ha creato preoccupazione tra i fan riguardo al sovraffollamento della Casa. Malumori si sono diffusi tra il pubblico, chiedendosi se l’introduzione di ulteriori concorrenti possa essere una mossa vincente o se, al contrario, possa risultare forzata.

In vista della conclusione del Grande Fratello prevista per marzo, la situazione appare critica: se dovessero entrare nuovi concorrenti oltre ai ripescati, si rischia un affollamento senza precedenti. La community del programma è divisa e rimane da vedere come reagiranno Signorini e il suo team alla crescente complessità del cast.