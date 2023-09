Grande Fratello: Signorini annuncia l’ingresso di una nuova vip

Al Grande Fratello questa sera entreranno dei nuovi concorrenti e fra loro ci sarà anche – come annunciato da Alfonso Signorini nell’anteprima – Marina Fiordaliso.

La cantante è ormai un’habitué dei reality e dei programmi vip. Ha preso parte a Music Farm (nel 2004), a La Talpa (nel 2008) a Tale & Quale Show (nel 2013), a L’Isola dei Famosi (nel 2016), a Celebrity Bake Off Italia (nel 2017) e a Il Cantante Mascherato (nel 2022).

Grande Fratello, Giampiero Mughini sarà una guest star

Quello di Marina Fiordaliso non sarà ovviamente l’unico ingresso: entreranno anche dei nip e molto probabilmente pure l’attore Ciro Petrone. A sorpresa ci sarà anche Giampiero Mughini ma non in qualità di concorrente bensì di ospite.

Un paio di giorni fa TvBlog, parlando proprio di Giampiero Mughini, aveva scritto:

“Secondo quanto risulta a TvBlog, la mancata partecipazione di Mughini al programma condotto da Alfonso Signorini sarebbe dovuta a motivi personali. La speranza – di tutti – è che queste problematiche possano essere superate nei prossimi mesi, consentendo così a Mughini di varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà”.

Il secondo appuntamento con il GFVip è per questa sera.