Grande Fratello si allunga e andrà in onda contemporaneamente a L’Isola dei Famosi

Il Grande Fratello, incredibile ma vero, si allunga ancora. Quella che doveva essere l’edizione del ritorno alla normalità sia per l’inserimento nel cast delle persone comuni, sia per la durata contenuta, si sta per trasformare nell’edizione più lunga di sempre. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, Alfonso Signorini lo vedremo fino a fine aprile.

A febbraio, dopo il Festival di Sanremo, tornerà il doppio appuntamento settimanale che vedrà il Grande Fratello andare in onda sia di lunedì sera sia di venerdì sera (al posto di Ciao Darwin e contro The Voice Senior). Questo, almeno, fino al prossimo 8 aprile quando dovrebbe partire L’Isola dei Famosi: da quella settimana e per non si sa ancora quante (forse un paio) il Grande Fratello andrà in onda solo di venerdì, per lasciare appunto la serata del lunedì al reality di sopravvivenza.

Per la prima volta da quando si trovano entrambi su Canale 5, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello andranno in onda contemporaneamente e parallelamente. Questo fino a quando non vedremo Perla Vatiero passare dal divano del Confessionale alla stuoia dell’Honduras, perché il passo è brevissimo.

Guarda, stiamo già impazzendo, questa coreografia è tutto ciò di cui avevamo bisogno 🙏🏼🕺🏻 #GrandeFratello pic.twitter.com/Z2fS1Zb9tj — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2024

Grande Fratello, Signorini soddisfatto dell’edizione

“Sono molto contento e non era scontato che riuscisse ad avere questi ascolti” – ha esordito – “visto che era partito con problemi e critiche, con un cast fatto in prevalenza da persone comuni che incuriosiscono meno il pubblico. Quest’anno c’è una maggiore educazione” – ha continuato Alfonso Signorini– “Tutte le persone dentro la Casa sanno quali sono i limiti da rispettare, sono mature, anche se giovani e senza esperienze in tv. Non sono schiavi dei social e portano in scena storie di vita in cui ognuno si rispecchia”.

