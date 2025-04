Grande Fratello: Shaila Gatta rompe il silenzio su depressione e tristezza

Oggi Shaila Gatta ha condiviso un momento di fragilità sui social, rivelando di aver chiesto aiuto al suo psicoterapeuta. L’ex velina di Striscia la Notizia, dopo aver partecipato al Grande Fratello, ha lasciato il compagno Lorenzo Spolverato e sta affrontando difficoltà emotive significative. In un’intervista, ha espresso la sua tristezza e il suo senso di colpa riguardo alla relazione terminata. Le settimane dopo il reality sono state caratterizzate da tensioni e da un profondo disagio.

In un post su Instagram, Shaila ha apertamente comunicato ai suoi follower la sua condizione: si sente depressa, ha perso peso e lotta per adattarsi a una nuova realtà dopo sei mesi di vita nel reality. Ha confessato di sentirsi vulnerabile e sopraffatta dalla pressione mediatica e dai giudizi esterni, desiderando solo di piangere. “Mi sento un pezzo di vetro”, ha scritto, condividendo la sua confusione e la sua tristezza.

Sottolineando il contrasto tra la sua vita passata, piena di gioia, e la sua situazione attuale, Shaila ha ammesso di aver bisogno di supporto, evidenziando come la vulnerabilità venga spesso malvista. Ha riconosciuto che la sua vita è in un equilibrio precario tra dolore e frustrazione, e ha bisogno della sua famiglia e del suo psicoterapeuta per affrontare queste difficoltà. I suoi follower, in preda all’ansia per il suo stato, sono stati testimoni di una situazione complessa che sembra influenzare anche Lorenzo, suggerendo un legame emotivo ancora presente ma tossico. Ora Shaila deve confrontarsi con la realtà e trovare la forza per andare avanti.