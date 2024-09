Grande Fratello: Shaila Gatta Criticata dall’Ex sui Social

Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, è attualmente al centro di un triangolo amoroso nel Grande Fratello, coinvolgendo i coinquilini Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, entrambi attratti dalla ballerina. Lorenzo ha mostrato atteggiamenti gelosi, mentre Shaila ha affermato di essere una donna single con diritto di flirtare. Tuttavia, il dibattito è acceso, in particolare con Beatrice Luzzi, che l’ha accusata di esagerare e di non rispettare gli uomini, suscitando una reazione stizzita da parte di Shaila.

In questo contesto, l’ex fidanzato di Shaila, Alessandro Rizzo, ha risposto alle sue recenti affermazioni pubbliche riguardanti la loro relazione passata, definita tossica e manipolatrice. Rizzo ha utilizzato Instagram per difendersi, affermando che Shaila ha uno spiccato “senso dell’immaginazione” e ha quindi messo in dubbio la veridicità delle sue dichiarazioni, sottolineando che le bugie alla fine emergono. Questo botta e risposta è emerso in risposta ai ricordi di Shaila su un vecchio fidanzato che l’avrebbe umiliata, lasciando intendere che si riferisse proprio a Rizzo.

Durante la puntata del 24 settembre, Shaila ha ribadito di voler essere più selettiva nelle sue scelte amorose, enfatizzando le sue esperienze negative precedenti. Nonostante non avesse fatto nomi, è chiaro che il riferimento all’ex Rizzo fosse palese. Il conflitto verbale con Beatrice Luzzi ha animato ulteriormente il dibattito nel programma, con Shaila che ha replicato con vigore, difendendo la propria libertà di comportamento e opponendosi all’accusa di mancanza di rispetto verso i maschi.

L’opinione pubblica sembra propendere a favore di Shaila, giudicando le affermazioni di Luzzi come maschiliste. I telespettatori sono pronti a seguirne gli sviluppi, suggerendo che la rivalità tra Shaila e Beatrice potrebbe continuare a fornire contenuti interessanti nel corso della trasmissione. Insomma, la situazione si complica ulteriormente, con interazioni cariche di tensione e polemiche, che promettono di catturare l’attenzione del pubblico.