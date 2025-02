Grande Fratello: Shaila colpisce due volte (Helena e Tommaso)

Nella serata di ieri, Shaila Gatta ha scatenato il caos nella Casa del Grande Fratello, prendendosela sia con Helena Prestes che con Tommaso Franchi. Durante un gioco di gruppo, ha lanciato frecciate personali a Tommaso, rivelando dettagli piccanti sulle sue ‘dimensioni’, il che ha suscitato sorpresa tra i coinquilini. Il gioco richiedeva ai partecipanti di elencare tre difetti l’uno dell’altro, e Shaila ha descritto Tommaso come un “po’ strzo”, mentre lui ha risposto dicendo che ha le spalle troppo grosse. La battuta finale di Shaila, "Hai il pillo piccolo!", ha lasciato tutti scossi, sollevando domande su come lei potesse conoscere un particolare così intimo.

Non contenta, Shaila ha dedicato una canzone rap ad Helena, piena di diss e attacchi. I versi evidenziano la sua creatività, puntando a metter in ridicolo la modella brasiliana e la sua immagine nella Casa. La canzone termina con critiche sul suo comportamento e sulla sua mancanza di maturità, suggerendo che, nonostante il fidanzamento, Helena continua a parlare degli uomini. L’interpretazione di Shaila ha sicuramente catturato l’attenzione dei telespettatori, lasciando aperta la possibilità di una risposta da parte di Helena, che potrebbe controbattere con una composizione altrettanto provocatoria. Il clima nella Casa rimane teso e in attesa di ulteriori sviluppi.