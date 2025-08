Grande Fratello: rumor su durata e primo concorrente svelato

Il mondo del gossip è in subbuglio per le ultime novità riguardanti il “Grande Fratello”. Secondo le voci più recenti, la nuova edizione, condotta da Simona Ventura, potrebbe prolungarsi fino a marzo, allontanando l’idea di tornare alla consueta durata di 100 giorni. I cambiamenti nella programmazione sollevano interrogativi sulla versione “gold” annunciata da Alfonso Signorini, la cui messa in onda potrebbe subire ritardi o addirittura essere cancellata.

Simona Ventura, reduce da esperienze recenti come opinionista e dopo aver salutato la Rai, sembra essere il volto su cui Mediaset punta per questa edizione. Ha già espresso la sua gratitudine a Pier Silvio Berlusconi per la nuova opportunità al timone del reality, e le fonti suggeriscono che il programma potrebbe continuare per sei mesi, riportando in scena concorrenti estranei al mondo della televisione, in perfetto stile delle prime edizioni.

Tra i rumor più intriganti, spunta il nome di un possibile concorrente: un noto giocatore di volley di Serie A insieme a sua moglie, avvistati nei pressi degli studi Lumina. Inoltre, non si esclude che la coppia possa essere in corsa anche per “Pechino Express”. Il pubblico si prepara quindi a seguire con grande interesse l’evolvere di questa nuova edizione del “Grande Fratello”.