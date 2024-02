Grande Fratello, proteste contro Massimiliano Varrese: indignazione nel pubblico per le nuove dichiarazioni contro Beatrice

Dal momento in cui è iniziato il Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi hanno costantemente alimentato tensioni e scontri all’interno della casa. Le divergenze tra i due concorrenti hanno generato un clima di conflitto che ha catturato l’attenzione del pubblico. Le incomprensioni e le dispute si sono susseguite, diventando un elemento centrale della dinamica del reality.

Il pubblico, fin dall’inizio, sembra aver preso le parti di Beatrice Luzzi, manifestando il proprio sostegno attraverso l’hashtag #FuoriVarrese, che è diventato virale sui social media.

Alfonso Signori, nella puntata del 16 dicembre, per mettere fine a questi scontri, andando però in difesa della Luzzi, ha dato un avvertimento a Varrese: se si fossero verificati altri episodi del genere, sarebbe uscito dalla casa del Grande Fratello.

Una nuova serie televisiva va in onda su mediaset extra. H24 con il miglior protagonista: il paziente varrese. #GrandeFratello #fuoriVarrese pic.twitter.com/95delh3n9x

Quello a cui si riferisce il conduttore del GF sono tutte le cattive parole dette dall’attore nei confronti di Beatrice:

Lei non è cristallina, ma è una persona ipocrita e falsa. […] Lei gioca sporco, è una persona squallida, sporca, falsa, ipocrita. Cinquant’anni ed è ridotta così, ma è messa male allora. Mi repelle proprio. Sempre perfida rimane. […] Beatrice è Crudelia Demon, è veramente repellente e fastidiosa, mette disarmonia. […] Fai molto bene ad abbassare lo sguardo con me! […] Presuntuosa, falsa e doppia faccia. Faccia da serpente. Passerebbe sul cadavere di sua madre. È una malefica. […] Ridicola, falsa, finta, gioca e scredita. Bambina viziata di cinquant’anni. […] repressa, rancorosa e cova risentimento. […] Sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa. Spesso, certe volte questo non succede. Ma sa cosa succede se trova il maschio sbagliato? Il maschio si rigira e fa così [colpo alla testa]