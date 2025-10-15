Grande Fratello: polemiche e ascolti in crisi in Italia

Polemiche infuocate per la nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. Le alte aspettative del pubblico hanno portato a una certa delusione. Al momento, mancano dinamiche avvincenti che invoglino a seguire le puntate, e gli ascolti continuano a calare, tanto che è scattata anche una censura discutibile.

La decisione di affrontare il tema dell’accordo di pace tra Israele e Hamas, importante ma delicato, ha generato reazioni accese. Le parole della Ventura e di Rasha, concorrente di origini palestinesi, hanno scatenato un acceso dibattito online. Rasha ha messo in evidenza come questa pace si sia concretizzata dopo immense sofferenze, con la morte di numerose persone.

Nella stessa puntata, Omer, gieffino siriano, ha condiviso la sua esperienza, affermando che “l’accordo di pace è solo un pezzo di carta” e facendo riferimento alla guerra in Siria. Tuttavia, il suo intervento è stato censurato, suscitando l’indignazione del pubblico sui social, dove molti si sono chiesti perché la produzione avesse scelto di trattare un argomento così complesso, per poi limitarne la discussione.

La scelta degli autori potrebbe derivare dal desiderio di evitare un dibattito controverso tra i telespettatori. Intanto, gli ascolti del Grande Fratello sono scesi ulteriormente, superando di poco i 1.800.000 spettatori. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha rivelato su Instagram che è prevista una riunione emergenziale tra gli autori, suggerendo che il problema potrebbe risiedere nel cast.

Durante la trasmissione, ci sono stati anche segnali di nostalgia per Alfonso Signorini, dimostrando che i concorrenti attuali non riescono a coinvolgere come ci si aspettava.