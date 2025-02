Grande Fratello: Polemica sul Televoto. Helena Accusa: ‘Voti dall’Estero’

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è stata dichiarata seconda finalista, accanto a Lorenzo Spolverato, suscitando però molte polemiche. Sebbene sia una cantante molto amata, il risultato ha sollevato dubbi, specialmente in relazione all’assenza di irregolarità, poiché molti sostenevano che la vittoria di Helena Prestes fosse più giustificata. Sul web, è scoppiata una bufera, con spettatori che ipotizzavano che il televoto avesse subito influenze da parte di gruppi di fan non italiani, in particolare dal Brasile, dove si sarebbero utilizzati metodi come VPN e bot per manipolare i voti a favore di Jessica e contro di Helena.

L’astio verso Helena è emerso in parte dalla sua decisione di interrompere il legame con Zeudi Di Palma per concentrarsi sul rapporto con Javier, che non è piaciuto ai fan. Helena stessa ha espresso perplessità, citando contraddizioni riguardo ai voti dall’estero e chiedendosi perché non sia diventata finalista, lasciando trasparire il suo disorientamento.

In risposta alle ipotesi di irregolarità, molti telespettatori hanno chiesto alla produzione di bloccare i voti provenienti dall’estero, in quanto il regolamento prevede la votazione solo del pubblico italiano. Questa situazione ha aggravato la reputazione già compromessa del reality, e ora si attende con curiosità la risposta degli autori e possibili modifiche nel modo di gestire i voti.