Che fine ha fatto il Grande Fratello per persone comuni?

Dopo due edizioni condotte da Daria Bignardi, tre da Barbara d’Urso, nove da Alessia Marcuzzi ed altre due di nuovo da Barbara d’Urso, il format è andato in pensione per far spazio alle edizioni monster del Grande Fratello Vip, l’ultima durata sei mesi e questa senza una data di fine stabilita.

L’ultima edizione del Grande Fratello per persone comuni vinta da Martina Nasoni si è conclusa a giugno del 2019, ma ora (!) potrebbe in qualche modo ritornare, dato che a chiederlo è stato proprio Alfonso Signorini.

“È chiaro” – ha dichiarato il conduttore ai microfoni di Casa Chi – “Che se un Tommaso Eletti dice ‘che bella topa la Stephens‘ va subito in tendenza. Se Manuel Bortuzzo dice ‘sono qui per abbattere le barriere‘ in tendenza non ci va. Non scopriamo l’acqua calda. I social funzionano così. A me interessa che ci sia il controcanto alla ‘topa’ di Tommaso. È chiaro che a me interessano le storie. Costruisco il Grande Fratello per le storie e per il racconto di vita e di umanità. È quello che interessa a me ed è la cifra che voglio dare al programma.

Vorrei fare anche il Grande Fratello per persone comuni, non è semplice realizzarlo ora perché c’è la pandemia e non è semplice fare i casting, ma sarebbe bellissimo raccontare storie di persone non popolari. A me basta e avanza questa edizione per carità, il Grande Fratello può condurlo anche qualcun altro, non sono un onnivoro di televisione, ma mi manca quel programma”.