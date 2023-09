Grande Fratello, parla Signorini: “24 concorrenti, pure un macellaio che non ha Instagram”

Il Grande Fratello domani sera tornerà con la sua 17esima edizione e nel cast per la prima volta – come già sappiamo – si uniranno i Vip e i Nip.

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Alfonso Signorini ha rivelato che in totale i concorrenti saranno 24 (probabilmente equamente divisi fra celebrità e sconosciuti, ma non è detto) e che al momento sono solo 6 quelli ufficiali. Fra loro ci sono il maratoneta Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi, l’attrice Grecia Colmenares, il modello Vittorio Menozzi, la scalatrice Giselda Torresan e la fotografa Letizia Petris.

Vittorio Menozzi modello e tiktoker: “Perché ho accettato il Grande Fratello” https://t.co/o5GgeNE3QB #GF — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 5, 2023

“I concorrenti saranno 24” – ha esordito Alfonso Signorini rispondendo anche alle critiche – “Ovviamente molti di loro hanno Instagram e usano i social per lavoro, non possiamo pretendere che non siano figli del loro mondo. Ma abbiamo anche un macellaio nel cast che non conosce Instagram. C’è questo macellaio giovanissimo che ha solo 23 anni e che mi ha detto ‘io devo lavorare non ho i social’, è un ragazzo romano meraviglioso e bello come il sole”.

Signorini parlando dei concorrenti non famosi ha poi aggiunto che tutti – a eccezione di un paio che vogliono usare il reality come trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo – dopo l’esperienza televisiva torneranno alla loro vita di tutti i giorni.

“Sono tutte persone che lavorano e che non smaniano per avere una carriera televisiva, a parte un paio. Tutti gli altri ci hanno detto ‘finito il Grande Fratello torneremo alla nostra vita’. Ci sarà gente che non vive con lo smartphone in mano. Esiste ancora una Italia che si alza alle sei del mattino per andare a lavoro. La mia missione è portare in tv questa normalità”.

Curiosi di scoprire i nuovi concorrenti?

Signorini sul Grande Fratello: “Chiedo scusa per il cast dello scorso anno, era sbagliato” https://t.co/HuTUf49lR7 #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 10, 2023

