Grande Fratello napoletano: tiktoker di Napoli organizzano un reality

Tra poco più di un mese tornerà su Canale 5 il GF (con vip e persone comuni), ma a Napoli stanno già organizzando una versione partenopea del famoso reality. Rita De Crescenzo ieri ha rivelato che parteciperà ad una sorta di Grande Fratello napoletano. La regina di TikTok Italia ha anche fatto qualche nome. Insieme alla santa protettrice delle fasce ci saranno anche Very e Sasy, mentre il conduttore sarà Enzo Bambolina. Insomma, noi affamati di trash possiamo stare tranquilli, i tiktoker napoletani sono pronti a sfamarci.

“Ho una bella novità per voi e adesso vi racconto di cosa si tratta. Ci stiamo organizzando per fare la casa del Grande Fratello qui a Napoli. Voi ormai lo sapete, io mi permetto di parlare solamente quando sono sicura di ciò che dico., altrimenti non parlo. Quindi adesso dobbiamo chiamare solo una persona di cui non posso fare il nome per il momento. Stiamo organizzando tutto, parteciperemo in molti, esiste già una lista. Ci saremo io e mio marito Salvatore, Very e Sasy, Giggiolone con la compagna e il conduttore sarà Enzo Bambolina. Abbiamo contattato anche altri, ho proposto anche qualcuno anche io. Siamo molti, però non mi ricordo tutti. Vi ho detto quelli che conosco meglio.

Stiamo progettando questa bellissima cosa. A giorni sarà in grado di fornirvi altre informazioni. L’organizzazione è in mano a una televisione di Napoli, che ci darà un canale. Ci hanno messo a disposizione una bella villa di Napoli. Sistemeremo tutto, la villa è molto grande. Comunque posso dire che lo faremo. Se penso di vincere il programma? Credo che potrei vincerlo. Sì lo vincerò, sono la vincitrice. Vi farò ridere. Vi piace come idea questo Grande Fratello napoletano?”