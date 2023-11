Grande Fratello, Mughini "offeso e furibondo"

“Sono offeso e furibondo”. Giampiero Mughini sbotta in apertura della puntata del Grande Fratello in onda stasera. Lo scrittore, uno dei 5 concorrenti in nomination, negli ultimi giorni è finito nella bufera per un’infelice frase rivolta a Angelica. La ragazza 26enne, durante la festa di Halloween, ha ballato in maniera che Mughini ha giudicato ‘eccessiva’, prefigurando per la giovane un futuro da ‘zoccola’.

“Sentirmi dire alla mia età che sono capace di mancare di rispetto ad una ragazza che è mio amica è una cosa ignobile. Sono offeso e furibondo”, dice Mughini rivolgendosi a Alfonso Signorini. “Con angelica ci siamo chiariti dopo 10 minuti, ma vi rendete conto? Quella battutaccia l’avrò detta una cinquantina di volte alle mie amiche e loro erano felici. Io ho fatto un ragionamento, ma voi avete l’occhio spione e ci sguazzate”, aggiunge.