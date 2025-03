Grande Fratello, mistero sul televoto: ‘Email bloccate’, cosa sta succedendo?

Una recente segnalazione sui social, diffusa da un’esperta di gossip, ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili irregolarità nel televoto del Grande Fratello. Secondo indiscrezioni, sarebbero stati rilevati ‘bot’ e account falsi creati per manipolare i risultati del voto. In risposta a queste anomalie, la produzione del reality avrebbe avviato azioni per disabilitare tali account e bloccare indirizzi email utilizzati per il televoto.

Uno degli utenti social, identificata come “Shalienzo”, ha condiviso le sue preoccupazioni con Deianira Marzano, segnalando che numerosi account della sua fazione sono stati improvvisamente disabilitati, specialmente dopo che Elena non è stata eletta finalista. L’utente ha fornito esempi di account colpiti, i cui nomi sono riconducibili a membri della sua fazione, e ha affermato che molte email utilizzate per votare risultano ora bloccate su tutto il territorio nazionale.

Nonostante l’allarmante denuncia, non ci sono prove concrete a supporto delle affermazioni di manomissione del televoto; la produzione potrebbe aver semplicemente cercato di affrontare la questione dei ‘bot’ e degli account falsi. Al momento, non è chiaro se l’intervento della produzione fosse motivato da pratiche scorrette, e la situazione rimane avvolta da speculazioni. Serviranno ulteriori evidenze per chiarire se ci siano stati realmente dei tentativi di frode o se la disabilitazione degli account sia stata una misura legittima per garantire l’integrità del televoto.