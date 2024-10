Grande Fratello: Michael a Rischio Eliminazione secondo i Sondaggi

Il Grande Fratello, reality show che ha catturato l’attenzione del pubblico, non avrà un doppio appuntamento questa settimana. I fan dovranno aspettare la puntata dell’14 ottobre per conoscere il risultato del televoto eliminatorio, che mette in nomination sei concorrenti: Helena Prestes, Yulia Bruschi, Clayton Norcross, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Amanda Lecciso. In questa settimana, Mediaset ha deciso di non trasmettere la puntata del giovedì e, al suo posto, ha messo in onda la soap opera “Endless Love”.

Attualmente, i risultati dei sondaggi indicano che Helena è la concorrente più apprezzata dal pubblico, probabilmente a causa della difficile situazione che sta affrontando nella Casa, dopo la fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato. Al contrario, Michael Castorino si trova in una posizione svantaggiata, essendo il meno votato e non avendo attratto l’attenzione degli spettatori per la sua mancanza di coinvolgimento nelle dinamiche del gruppo.

Durante la settimana scorsa, il televoto ha visto i sei concorrenti nominati e il pubblico è invitato a votare per decidere chi salvare. Secondo le attuali percentuali, Helena potrebbe essere la prima a salvarsi, ottenendo oltre il 30% delle preferenze. Seguono Tommaso Franchi con quasi il 19%, Clayton Norcross e Yulia Bruschi, entrambi sopra il 15%, e Amanda Lecciso intorno al 14.81%. Michael, invece, è in grave pericolo di eliminazione, avendo ricevuto solo il 5.16% dei voti.

Pertanto, il rischio principale per Michael è di essere il concorrente eliminato nell’ottava puntata, prevista per lunedì prossimo. La situazione è in continuo cambiamento e il pubblico avrà ancora tempo per esprimere le proprie preferenze fino al giorno della diretta. Il successo o l’eliminazione di ciascun concorrente dipenderà, come sempre, dal volere del pubblico, che ha il potere di influenzare notevolmente il corso del programma con i propri voti. I risultati finali del televoto saranno rivelati durante la puntata di lunedì, quando sapremo chi avrà la possibilità di rimanere nella Casa e chi, al contrario, dovrà abbandonare il reality.