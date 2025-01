Grande Fratello: Luca Calvani in procinto di dire addio? Due gieffine protagoniste in Spagna

Lunedì 27 gennaio 2025, si svolgerà la 26esima puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini. La diretta prevede tre nuovi ingressi nella casa, un’eliminazione e la possibile uscita di Luca Calvani, che ha già accennato a un possibile addio. Ha espresso gratitudine nei confronti di Amanda Lecciso, che si è rivelata una vera amica durante le difficoltà. Nonostante la riappacificazione tra lui e Jessica Morlacchi, il web è scettico riguardo a questa riconciliazione, considerandola una strategia di gioco. Quelle dichiarazioni intime fatte da Jessica potrebbero aver influito sulla decisione di Luca di lasciare il programma.

Inoltre, due gieffine, Zeudi Di Palma e Helena Prestes, potrebbero essere in procinto di partecipare al Gran Hermano spagnolo, alimentando sentimenti contrastanti tra il pubblico. Un video del programma spagnolo ha suscitato curiosità, mostrando una gieffina che apre due scatole contenenti corone. Il conduttore, Jorge Javier Vazquez, ha suggerito che queste corone appartengono a “vere regine” che entreranno in casa, alimentando la speculazione che possano essere legate a Zeudi ed Helena, in quanto ambasciatrici del concorso di Miss Italia. Il pubblico attende con interesse i dettagli della serata, che promette di essere entusiasmante e ricca di colpi di scena.