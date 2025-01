Grande Fratello: Lorenzo riabilitato, il web si ribella

Negli ultimi giorni, Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello, ha ammesso di aver violato il regolamento del gioco utilizzando il telefono per accedere ai social durante un viaggio in Spagna. Nonostante questa ammissione, gli autori del programma hanno scelto di non prendere provvedimenti nei suoi confronti, continuando a perdonarlo dopo numerose altre infrazioni. Molti telespettatori si aspettavano una punizione esemplare, ma al contrario, Lorenzo ha ricevuto un bonus che gli consente di tornare in gara in caso di eliminazione.

Questa decisione ha scatenato una serie di reazioni indignate sui social, con utenti che esprimono disappunto per la continua clemenza degli autori nei confronti di Lorenzo. Gli spettatori si chiedono quante violazioni debba commettere prima di essere penalizzato e alcuni ritengono che goda di una particolare “protezione” da parte del Grande Fratello, utile a creare dinamiche interessanti all’interno della Casa.

Le critiche si sono intensificate, con commenti che evidenziano come la concessione del bonus sia percepita come una presa in giro. Tanti utenti hanno manifestato la loro intenzione di abbandonare la visione del reality, sottolineando come queste scelte stiano allontanando il pubblico, ormai stanco di questa gestione. La situazione solleva interrogativi sulla direzione del programma e sulla possibilità che il Grande Fratello possa aver commesso un altro errore strategico, favorendo un concorrente a discapito degli altri.