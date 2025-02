Grande Fratello: Lorenzo in Finale e le Controversie Si Accendono

Il televoto della puntata di ieri del Grande Fratello ha decretato Lorenzo Spolverato come primo finalista di questa edizione, scatenando però una forte reazione da parte dei fan di Javier Martinez. Questi ultimi hanno sollevato accuse di irregolarità nel televoto, sospettando che potesse essere stato manomesso per favorire Lorenzo, protagonista indiscusso del reality. La polemica è stata accentuata da un errore degli autori durante la proclamazione, quando è stata mostrata sul maxi schermo la foto di Javier al posto di Lorenzo.

Alfonso Signorini ha tentato di chiarire la situazione, ma le sue spiegazioni non hanno placato i dubbi degli spettatori. I sostenitori di Javier, delusi dal risultato, hanno espresso il loro dissenso sui social, definendo tutto come un “trucco” e accusando il programma di prendere in giro il pubblico. Commenti critici si sono moltiplicati, con alcuni utenti che definivano Lorenzo l'”uomo più odiato” sia all’interno che all’esterno della casa. Alcuni hanno persino previsto un futuro professionale difficile per lui, suggerendo che nessun regista lo assumerebbe.

Questa polemica non è nuova nel contesto del Grande Fratello, dove in passato sono già emerse insinuazioni di manipolazione dei risultati. Tuttavia, i fan si sono dimostrati più coinvolti che mai, portando avanti forti reazioni su una presunta regia già scritta dietro il percorso di alcuni concorrenti. Resta da vedere come risponderanno gli autori di fronte a queste accese critiche.