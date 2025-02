Grande Fratello: Lorenzo fa parlare di sé. La reazione di Iago

Al Grande Fratello di Canale 5, Lorenzo Spolverato ha nuovamente mostrato il suo lato violento, scatenando reazioni negative dal pubblico. Dopo una lite con Shaila Gatta, il modello milanese ha colpito un materasso con i pugni e successivamente ha sfondato una porta. I compagni di avventura, come Iago Garcia, Amanda Lecciso e Stefania Orlando, hanno commentato l’episodio, sottolineando che il comportamento di Lorenzo non è giustificabile. Garcia ha affermato di essere rimasto scioccato dalla giustificazione di un altro concorrente, Jessica, che minimizzava l’accaduto dicendo che Lorenzo non aveva colpito una donna. Ha anche osservato che attacchi d’ira del genere, che si ripetono ogni settimana, sono inaccettabili.

Stefania Orlando ha aggiunto che, sebbene Lorenzo non abbia colpito una persona, la sua reazione resta comunque violenta e traumatizzante per le donne presenti. Ha ribadito che non si può giustificare un atto violento riducendolo ad “una cosa peggiore”.

Il “popolo del web” ha espresso forti critiche, chiedendo misure disciplinari nei confronti di Lorenzo. Molti utenti si sono chiesti perché non sia stato punito per la sua violenza, citando anche il caso di un altro concorrente, Helena, che era stata sanzionata per un comportamento meno grave. Questa sera, durante una nuova puntata, molti attendono la reazione di Alfonso Signorini, che già in precedenza aveva avvertito Lorenzo sul suo atteggiamento arrogante.