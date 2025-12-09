Grande Fratello litigi in casa

La maggior parte dei telespettatori si schiera dalla parte di Omer, andando contro Rasha. Ciò che sta accadendo al Grande Fratello ha generato un finale drammatico per questa coppia, che forse non è mai esistita. Rasha appare come colei che ha usato e sfruttato Omer, mentre lui sembra un cagnolino indifeso.

Entrambi questa settimana si sono voltati reciprocamente le spalle, sembra che tutto sia collegato al fatto che Jonas ha battuto Omer al televoto, diventando secondo finalista. Questa è stata una conferma che la coppia composta da Pepe e Anita Mazzotta stia funzionando meglio della loro. Dopo una banale litigata, Omer ha tenuto il muso a Rasha, evitando di parlare con lei e di ritrovare la pace.

Rasha gli ha chiesto di mettere da parte l’orgoglio, ma nulla da fare. A questo punto, entrambi si sono scambiati attacchi abbastanza forti e si sono allontanati, a un passo dalla finale di questo Grande Fratello. Rasha, in particolare, non ha vissuto un’esperienza serena nella Casa, anche a causa di quanto detto dal suo ex fidanzato. Durante la semifinale, Rasha ha tentato di portare Omer a confermare che da parte sua c’è sempre stata una voglia di andare avanti.

Tuttavia, Cristina Plevani ha subito smontato Rasha, ribadendo il concetto espresso nelle settimane precedenti: “Lei calpesta chiunque per arrivare in finale. Omer speravo che tu aprissi gli occhi. Questa settimana gli hai detto le peggio cose”. Rasha ha perso la pazienza, notando che anche Simona Ventura non ha voluto fargliela passare liscia. Sonia Bruganelli è intervenuta, dicendo che nessuno dei due sia da salvare: “Penso che Omer sia capace di intendere e di volere. Ci avete giocato tutti e due. A noi ci avete preso in giro, non tra di voi”.

Rasha ha reagito male anche in questo caso, dicendo che Omer aveva sempre detto che non c’erano ancora dei sentimenti. Rientrati in salotto, entrambi si sono beccati altre critiche. In particolare, Anita Mazzotta si è detta convinta del fatto che questa rottura, arrivata proprio poco prima della finale, non sia stata del tutto casuale.